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Giriş Tarihi: 24.3.2021 15:13

İletişim Başkanı Altun: 2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz

İletişim Başkanı Altun: 2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz

İletişim Başkanı , 7.Olağan Kongresi nedeniyle 'yi kutladı. Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kurulduğu günden bu yana sadece aziz milletimizle birlikte yol yürüyen AK Parti’nin kongresi hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için yeni heyecanlarla çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti 7.Olağan Kongresi nedeniyle bir mesaj yayınladı. Altun, "Kurulduğu günden bu yana sadece aziz milletimizle birlikte yol yürüyen AK Parti'nin kongresi hayırlı olsun." dedi.

Altun'un Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

Kurulduğu günden bu yana sadece aziz milletimizle birlikte yol yürüyen AK Parti'nin kongresi hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için yeni heyecanlarla çalışıyoruz.

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İletişim Başkanı Altun: 2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz
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