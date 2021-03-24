İnsanlıktan utandıran olay! Eşini öldüren arkadaşına skandal sözler





Emniyetteki işlemlerinin ardından 'işlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen övme' suçundan adliyeye sevk edilen Ateş, savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Adliye çıkışı gazetecilere açıklama yapan Serdar Ateş, dünkü yaşanan olayda şahsın kadın cinayeti işlediğindan bilgisi olmadığını iddia etti.



Ateş, "Başka işlemler için adliyedeydim. Kendisiyle karşılaştığımda istem dışı o lafları söyledim. Bütün Türk kadınlarından özür diliyorum. Adliyeye geldim tesadüf oldu, kendisinin de mahkemesi varmış. Bende kendisini daha öncesinden tanıdığımdan dolayı istem dışı laf söyledim. Yıllardır tanıdığımdan dolayı ağzımdan öyle bir kelime çıktı. Benim işlediği cinayet olaydan haberim yoktu. Kadınlardan özür dilerim" dedi.

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