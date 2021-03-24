Kadıköy'deki Boğaziçi provokasyonla ilgili flaş gelişme! Şüphelilerin 7 yıla kadar hapsi istendi!

Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanlığı kararıyla Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarkak atanmasını bahane ederek 2 Şubat 2021 tarihinde Kadıköy'de provokasyon yapan 23 kişi gözaltına alınmıştı.

2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi tarafından, gözaltına alınan şüpheliler arasında olan Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta'nın "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanmasına karar verilirken 21 kişi hakkında ise, ev hapsi, imza ve yurt dışı çıkış yasağı gibi değişen şartlarda adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bırakılma kararı verilmişti.

ŞÜPHELİLERİN 7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkim yürütülen soruşturma kapsamında tutuku olan Şilan Delipalta ve Anıl Akyüz'ün de aralarında olduğu 23 şüpheli hakkında '2911 sayılı yasaya muhalefet' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

KAYMAKAMLIĞIN YASAKLAMASINA RAĞMEN

Düzenlenen iddianamede Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör atamasını ve bu sebeple yapılan izinsiz toplantı ve yürüyüşler için alınan tedbirleri protesto etmek amacıyla Kadıköy'de yürüyüş yapılacağı yönünde bilgi edinildiği, Kadıköy Kaymakamlığı tarafından 7 gün süreyle Kadıköy'de toplantı, yürüyüş ve mitingler yapılmasının yasaklanmasına karar verildiği, buna rağmen suç günü saat 17.30 sularında 50 kişilik bir grubun izinsiz toplantı yaptığı bildirildi.

POLİS ARACINA TAŞLI SOPALI SALDIRI

İddianamenin devamında grubun dağılması için gerekli ihtarların yapılmasına rağmen sloganlar eşliğinde yürümeye başladıkları, dağılmayarak izinsiz toplanmalara devam ettikleri, eylemler sırasında Ezgi E., Mehmet Ş. ve Şilan D.'nin polise taş ve benzeri cisimler attıkları, diğer şüphelilerin de polise karşı fiziki güç kullanarak görevlerini yapmalarına engel oldukları ve polis aracına taş ve sopalarla saldırıda bulundukları aktarıldı.

KAMERA KAYITLARI DOĞRULADI

Aynı zamanda iddianamede yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin katıldığı izinsiz toplantı ve yürüyüşler sırasında emniyete ait araçlara taş, sopa vb. cisimlerle tekme atmak, vurulmak suretiyle zarar verildiğinin anlaşıldığı ve bu durumun kamera görüntüleri tarafından sabit olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

YARGILANMALARINA BAŞLANACAK

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame sonrasında 23 şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.



Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu haklı çıktı

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