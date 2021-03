‘Kadınlarımız Türkiye’nin taşıyıcı kolonlarıdır’

Türkiye'nin en büyük hazır giyim üreticilerinden biri olan TYH Tekstil'in, Manisa Akhisar'daki tesislerinde çalışanların yüzde 78'inin kadın olması dikkat çekiyor. Kadının detaycılığını mesleğine yansıtmasının avantajını kullanan firma geçtiğimiz yıl 120 milyon dolar ihracat yaptı. Firmanın Akhisar tesislerini ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan dikiş yaptı, kadınlarla sohbet etti. Emine Erdoğan buradaki konuşmasında özetle şunları söyledi:TYH Tekstil, yenilikçi vizyonuyla, bizlere birçok açıdan örneklik teşkil ediyor. Kadın çalışanların sayısının yüzde 78'i bulduğunu öğrendim. Bu rakam, gerçekten çok sevindirici. Kadınlarımız, her zaman bu ülkenin taşıyıcı kolonlarıdır. Nitekim, düzen ve intizamıyla fabrikamıza kadın eli değdiği her halinden belli oluyor.Bu kurumun ayırıcı bir vasfı da, çevre dostu üretim yapan, çevreci yaklaşımıdır. Maalesef, her yıl üretilen tekstil ürünlerinin yüzde 85'i çöpe gidiyor. İstatistiklere göre, her 1 saniyede, 1 kamyon dolusu kıyafet ya yakılıyor ya da çöp sahalarına atılıyor. Yani, önümüzde son derece hassas bir konu var. O halde, bir yandan üreteceğiz ama bir yandan da çevreyi korumanın formüllerini geliştireceğiz. Bilhassa tekstil atıklarının nasıl geri dönüştürülebileceği ile ilgili kafa yormamız gerekiyor.Çöple ilgili tanımlarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. Atıktan yepyeni materyaller çıkarabiliriz. Bilhassa, tekstil endüstrisinin, yenilikçi zihinlere yatırım yapması gerektiğini düşünüyorum. Bilim insanları, gelecekte çöp sahalarının, değerli bir hammadde kaynağı olacağını söylüyor. Bu çatı altında, kadın gücünün ve çevre hassasiyetinin bir araya gelmiş olmasını, umut verici buluyorum. Tek bir fikir, tüm dünyayı değiştirebilir. Biliyorsunuz Türkiye olarak 2017 yılında sıfır atık vizyonumuzu ortaya koyduk. Bu noktada, önemli gelişmeler kaydettik. 25 bin kamu kurumu binasında sıfır atığa geçtik. Organize Sanayi Bölgelerimizin, yeşil üretim alanlarına dönüşmesine yönelik çalışmalar yaptık. Hedefimiz, işletmelerin daha çevreci bir yapıya kavuşmalarını sağlamak. Bu süreçte daha alacak çok yolumuz var. Ancak TYH Tekstil gibi kurumlarımız arttıkça, umudumuz da artıyor. Sayılarının çoğalmasını diliyorumgeleceğe şimdiden yatırım yapalım. Gelecekle aramızdaki zamansal mesafeyi kapatacak icatlar çıkaralım. Tabii bu noktada kadınlara bol bol müracaat edelim. Çevre konularında kadınların öngörülerinin bir yol haritası olabileceğine inanıyorum. Bu çatı altında, kadın gücünün ve çevre hassasiyetinin bir araya gelmiş olmasını umut verici buluyorum.EMİNE Erdoğan, önceki gün Ankara Engelsiz Saray Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan down sendromlu gençlerin kendisine hediye ettiği 'Dört Kız Kardeş' adlı tabloyu Ankara'daki konutunun duvarına astı. Down sendromlu 7 gencin, tabloyu 3 ayda yaptığı öğrenildi.