Milletvekili Şeker karantinada baraj müjdesi!

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kurultayı bugün Ankara'da gerçekleştirilirken, gözler AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'i aradı. İlyas Şeker'in kongre öncesinde yaptırmış olduğu testlerde Koronavirüs'e yakalandığı, bu nedenle eşi Ayşe Şeker ile birlikte evde dinlendikleri, durumlarının iyi olduğu ve tedavilerine başlandığı öğrenildi.

Öte yandan Şeker, evde geçirdiği tedavi sürecinde çalışmalarını sürdürüyor.

Şeker, sosyal medya hesabından Budaklar deresi üzerine kurulacak olan Kocaeli Akmeşe Barajı Proje yapımı ihalesinin Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemir tarafından onaylanarak önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağını müjdeledi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi İlyas Şeker, Akmeşe Barajı'nın proje yapım ihalesinin önümdeki günlerde gerçekleştirileceği müjdesini vererek baraj ile ilgili bilgiler verdi. budaklar deresi üzerine kurulacak olan Kocaeli Akmeşe Barajı'nın proje yapımı ihalesi, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından onaylanarak önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağını belirten Şeker, "Akmeşe Barajı'nda depolanacak su ile 16 bin 900 dekar zirai arazi sulu tarıma kavuşacak ve baraj ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan 67 mahalle ile Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu'na da içme-kullanma suyu verilecek. Bunun yanında ayrıca Kocaeli merkeze de su takviyesi yapılacak. 48,50 m yükseklikte olan Akmeşe Barajı Projesi tamamlandığında, ülke ekonomisine yıllık; sulama faydası 6.916.20 TL, içme suyu faydası 10.278.840 TL, Sapanca pompaj enerji giderinden 3.052.220 TL olmak üzere toplamda 20.247.80 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.

KOCAELİ'MİZE VE AKMEŞE'MİZE HAYIRLI OLSUN

Şeker yaptığı paylaşımın devamında, "Kocaeli'mize yapılacak olan her yatırıma hassasiyetle yaklaşan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Akmeşe Barajı'nın proje ihalesine onay veren bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Kocaeli'mize ve Akmeşe'mize hayırlı olsun" dedi.