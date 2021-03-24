Son dakika: Helin'in hayatını beden hocası kararttı! Önce HDP binasına sonra Kandil’e götürdüler





Orada Apo posterleriyle PKK bayraklarını gördüm, öğretmenim tavsiye ettiği için suç olduğunu düşünemedim. Yine atletizm yarışından dönünce bir gece öğretmenimizin evinde kaldık. Bize 'Kobani'ye destek için miting var. Ailelerinizi de ikna edip gidin' dedi.