PKK’ya ilaç gönderdiği öne sürülen şüphelilerden 'Akrabalarımıza gönderiyorduk' savunması

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki çalışmalarla usulsüz reçetelerle kanser hastaları ve organ nakli olan hastaların kullandığı ilaçları alıp, başka ülkelere satmak isteyen, uyuşturucu özelliği taşıyan ilaçların ticaretini yapan şebekeyi deşifre etti. Savcılığın gözaltı kararı çıkartmasının ardından aralarında İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli müdür yardımcısı, 4 doktor, 2 sağlık merkezi çalışanı, 2 biyolog, 11 eczane ve ilaç firması çalışanının da bulunduğu 46 kişinin yakalanması için geçen hafta cuma günü Adana merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şırnak ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 46 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 36 bin 240 ABD Doları, 230 Euro ve 17 bin 950 TL, çok sayıda ilaç, Suriye uyruklu kişilere ait kimlik fotokopileri ele geçirildi.



12 MİLYON 523 BİN LİRALIK VURGUN



Şebekenin kanser hastalarının kullanması gereken ilaçları Azerbaycan, Suriye, İran ve Irak'taki bağlantılarına satmayı hedefledikleri tespit edildi. Polisin 22 aramada ele geçirdiği 9 bin 177 kutu faturasız ve reçetesiz ilaçların piyasa değeri ve şüphelilerin kendi arasında yaptığı para transferinin toplam 12 milyon 523 bin 111 TL olduğu belirlendi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından 46 şüpheliden 10'u savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 36'sı 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamunun zarara uğratılması' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biyologlar İsmail E., Veli T., doktorlar Zeynep K., Metin D., İflah K., eczacılar Mehmet Naci Ö., Şahin E. ve Yakup Ç. ile bu şüphelilerle birlikte çalıştığı tespit edilen Cevat E., Melih K., Nede O., Mustafa Ö., Eda Z., İsmail S., Yusuf Ü., Ahmet E., Kenan E. ile İran uyruklu Navid K. tutuklandı. İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Y.C.'nin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



PKK'YA İLAÇ GÖNDERİLDİĞİ İDDİASI



Polis, Irak, Suriye ve İran'daki terör örgütü PKK'ya gönderilmek üzere olan ilaçların olduğunu belirlediği ve Hatay, Şırnak, Van, Mardin, Ankara ve İstanbul'da yapılan baskınlarda toplam 2 milyon 350 bin TL değerinde ilaç ele geçirdiği bildirildi. Bu ilaçları Ankara'da Cevat E. ve İsmail E.'nin temin ettiği, İran uyruklu Bahar A.'nın da tercümanlık yaparak PKK'ya gönderdikleri öne sürüldü. Şüphelilerin ise iddiaları reddedip, ilaçların PKK'ya değil, Irak, İran ve Suriye'deki akrabalarına gönderdiklerini öne sürdüğü kaydedildi. Ele geçirilen ilaçlar arasında en çok kan pıhtılaştırıcı ilaçların olması dikkat çekti.