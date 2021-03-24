Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs salgını ile ilgili yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını ile mücadeleye ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, Türkiye'nin salgına karşı ayakta kalmayı başaran güçlü ülkeler arasında olduğunun altını çizdi, temaslı takibindeki başarı oranına dikkat çekti.

"GÜÇLÜ BİR MÜCADELE PERFORMANSI ORTAYA KOYDUK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Salgın karşısında ayakta kalan ender sağlık sistemlerinden birisine sahip olmakla, küresel tedavi protokollerine ek özgün tedavi seçenekleri geliştirerek daha az kayıp verme başarısıyla, güçlü bilgi ve takip sistemlerimizle, yüzde 99'luk vaka ve temaslı takibi başarısıyla, salgının yıkıcı etkilerine karşı üstünlüğünü koruyabilen güçlü bir mücadele performansı ortaya koyduk.

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