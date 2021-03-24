Şamil Tayyar, 2021 AK Parti MKYK üyeliğine seçildi: Şamil Tayyar kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Şamil Tayyar, AK Parti MKYK üyeliğine seçildi. MKYK listesinin belli olmasının ardından vatandaşlar, AK Parti MKYK üye listesi isimler hakkında araştırmaya başladı. MKYK isimleri üzerinden yürütülen araştırmalarda en çok merak edilen başlıklar arasında "Şamil Tayyar kimdir" sorusu yer alıyor. Şamil Tayyar, bugüne kadar AK Parti'de pek çok görev üstlendi ve çok sayıda kitap yayınladı. İşte, AK Parti MKYK üyeliğine seçilen gazeteci yazar Şamil Tayyar'ın biyografisi, hayatı ve hakkında bilgiler...
ŞAMİL TAYYAR KİMDİR? AK PARTİ MKYK ÜYESİ ŞAMİL TAYYAR'IN HAYATI
Şamil Tayyar, 1 Mart 1965 tarihinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde doğdu. Babası Hüseyin Tayyar, annesi ise Fidan Tayyar'dır.
İsmi, Çeçen lider Şeyh Şamil'den gelmektedir. Fakat nüfus memuru 'Şıh Şamil Tayyar' olarak kaydetti. Şamil Tayyar'ın babası Hüseyin Tayyar, bir dönem MHP'de görev yapmıştı.
İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladı.
Yükseköğrenimini ise Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yaptı.
1985 yılında Milliyet gazetesine girdi. Polis adliye muhabiri olarak çalışmaya başlayan Tayyar, burada 9 yıl görev yaptı.
Milliyet gazetesinden ayrıldıktan sonra Sabah gazetesine geçti.
18 Nisan 1999 milletvekili seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den milletvekili aday adayı oldu.
Fakat daha sonra adaylıktan geri çekildi.
Sabah gazetesinin ardından sırasıyla TGRT, Yeni Şafak, STAR TV ve Tercüman'da çalıştı.
12 Haziran 2011 milletvekili seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Gaziantep milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girdi.
Son olarak Star gazetesinde, Ankara temsilciliği ve köşe yazarlığı yapan Tayyar, bu görevlerinden 2012 yılında ayrıldı.
İyi düzeyde İngilizce bilen Tayyar, evli ve 2 çocuk babasıdır.