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Haberler Gündem Haberleri Şamil Tayyar, 2021 AK Parti MKYK üyeliğine seçildi: Şamil Tayyar kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 24.3.2021 14:23

, 2021 MKYK üyeliğine seçildi: kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Şamil Tayyar, 2021 AK Parti MKYK üyeliğine seçildi: Şamil Tayyar kimdir, nereli ve kaç yaşında?

'yi 2023 hedeflerine taşıyacak kadrolar belli oldu. AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi sonrası, AK Parti MKYK üye listesi isim isim açıklandı. Bu açıklanan liste içerisinde, da yer alıyor. Gazeteci ve yazar aynı zamanda AK Parti 24, 25, 26. Dönem Milletvekili olan Tayyar hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, ' kimdir, nereli ve kaç yaşında' sorularının yanıtını araştırıyor. Bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve siyasi görevleri ışığında, Şamil Tayyar kimdir, mesleği ne ve kaç yaşıdna gibi soruların yanıtı aşağıda yer alıyor.

, MKYK üyeliğine seçildi. MKYK listesinin belli olmasının ardından vatandaşlar, AK Parti MKYK üye listesi isimler hakkında araştırmaya başladı. MKYK isimleri üzerinden yürütülen araştırmalarda en çok merak edilen başlıklar arasında " kimdir" sorusu yer alıyor. Şamil Tayyar, bugüne kadar AK Parti'de pek çok görev üstlendi ve çok sayıda kitap yayınladı. İşte, AK Parti MKYK üyeliğine seçilen gazeteci yazar Şamil Tayyar'ın biyografisi, hayatı ve hakkında bilgiler...

ŞAMİL TAYYAR KİMDİR? AK PARTİ MKYK ÜYESİ ŞAMİL TAYYAR'IN HAYATI

Şamil Tayyar, 1 Mart 1965 tarihinde 'in İslahiye ilçesinde doğdu. Babası Hüseyin Tayyar, annesi ise Fidan Tayyar'dır.

İsmi, Çeçen lider Şeyh Şamil'den gelmektedir. Fakat nüfus memuru 'Şıh Şamil Tayyar' olarak kaydetti. Şamil Tayyar'ın babası Hüseyin Tayyar, bir dönem MHP'de görev yapmıştı.

Şamil Tayyar, 2021 AK Parti MKYK üyeliğine seçildi: Şamil Tayyar kimdir, nereli ve kaç yaşında?

İlk ve orta öğrenimini 'te tamamladı.

Yükseköğrenimini ise Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yaptı.

1985 yılında Milliyet gazetesine girdi. Polis adliye muhabiri olarak çalışmaya başlayan Tayyar, burada 9 yıl görev yaptı.

Milliyet gazetesinden ayrıldıktan sonra Sabah gazetesine geçti.

18 Nisan 1999 milletvekili seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

Fakat daha sonra adaylıktan geri çekildi.

Şamil Tayyar, 2021 AK Parti MKYK üyeliğine seçildi: Şamil Tayyar kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Sabah gazetesinin ardından sırasıyla TGRT, Yeni Şafak, STAR TV ve Tercüman'da çalıştı.

12 Haziran 2011 milletvekili seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden () milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girdi.

Son olarak Star gazetesinde, Ankara temsilciliği ve köşe yazarlığı yapan Tayyar, bu görevlerinden 2012 yılında ayrıldı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Tayyar, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Şamil Tayyar, 2021 AK Parti MKYK üyeliğine seçildi: Şamil Tayyar kimdir, nereli ve kaç yaşında?
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