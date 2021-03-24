Şamil Tayyar, 2021 AK Parti MKYK üyeliğine seçildi: Şamil Tayyar kimdir, nereli ve kaç yaşında?

AK Parti'yi 2023 hedeflerine taşıyacak kadrolar belli oldu. AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi sonrası, AK Parti MKYK üye listesi isim isim açıklandı. Bu açıklanan liste içerisinde, Şamil Tayyar da yer alıyor. Gazeteci ve yazar aynı zamanda AK Parti 24, 25, 26. Dönem Gaziantep Milletvekili olan Tayyar hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, 'Şamil Tayyar kimdir, nereli ve kaç yaşında' sorularının yanıtını araştırıyor. Bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve siyasi görevleri ışığında, Şamil Tayyar kimdir, mesleği ne ve kaç yaşıdna gibi soruların yanıtı aşağıda yer alıyor.

Şamil Tayyar, AK Parti MKYK üyeliğine seçildi. MKYK listesinin belli olmasının ardından vatandaşlar, AK Parti MKYK üye listesi isimler hakkında araştırmaya başladı. MKYK isimleri üzerinden yürütülen araştırmalarda en çok merak edilen başlıklar arasında "Şamil Tayyar kimdir" sorusu yer alıyor. Şamil Tayyar, bugüne kadar AK Parti'de pek çok görev üstlendi ve çok sayıda kitap yayınladı. İşte, AK Parti MKYK üyeliğine seçilen gazeteci yazar Şamil Tayyar'ın biyografisi, hayatı ve hakkında bilgiler...

ŞAMİL TAYYAR KİMDİR? AK PARTİ MKYK ÜYESİ ŞAMİL TAYYAR'IN HAYATI

Şamil Tayyar, 1 Mart 1965 tarihinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde doğdu. Babası Hüseyin Tayyar, annesi ise Fidan Tayyar'dır.

İsmi, Çeçen lider Şeyh Şamil'den gelmektedir. Fakat nüfus memuru 'Şıh Şamil Tayyar' olarak kaydetti. Şamil Tayyar'ın babası Hüseyin Tayyar, bir dönem MHP'de görev yapmıştı.