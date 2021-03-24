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Giriş Tarihi: 24.3.2021 19:11 Son Güncelleme: 24.3.2021 19:23

Belediye Başkanı Şeyda Döğücü, trafik kazası geçirdi

DHA
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyda Döğücü, trafik kazası geçirdi

Belediye Başkanı , Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Kongresi’nden İstanbul’a dönüşte kaza geçirdi. Döğücü’nün trafik kazası geçirdiğini duyuran Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, AK Parti 7. Olağan Kongresi'nden dönüşte Ankara İstanbul istikametinde İzmit Akmeşe mevkiinde trafik kazası geçirdi, Kazada hafif yaralanan Şeyma Döğücü'nün tedavisi Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU

Döğücü'nün trafik kazası geçirdiğini duyuran Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü hanımefendinin AK Parti 7. Olağan Kongre dönüşünde trafik kazası geçirdiği haberini üzülerek almış bulunuyorum. Kıymetli başkanımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum"

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Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyda Döğücü, trafik kazası geçirdi
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