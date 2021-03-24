Şeyma Döğücü trafik kazası geçirdi! Belediye Başkanları üzüntülerini paylaştı

Ankara İstanbul istikametinde İzmit Akmeşe mevkiinde eşi ile birlikte trafik kazası geçiren Döğücü kazada hafif yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Döğücü'nün tedavisi için Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Döğücü'nün trafik kazası geçirdiğini duyuran Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden "Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü hanımefendinin AK Parti 7. Olağan Kongre dönüşünde trafik kazası geçirdiği haberini üzülerek almış bulunuyorum. Kıymetli başkanımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.

BELEDİYE BAŞKANLARI MESAJ YAYIMLADI

Şeyma Döğücü'nün trafik kazası geçirmesinin ardından haberi alan belediye Başkanları geçmiş olsun mesajları yayımladı:

*İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu "Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü ve eşinin kongremizin dönüşünde trafik kazası geçirdiği haberini üzüntüyle öğrendim. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve Rabbimden acil şifalar diliyorum."

*Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu "Sancaktepe Belediye Başkanımız Sayın Şeyma Döğücü'nün Ankara dönüşü trafik kazası geçirdiği haberini üzüntüyle öğrendim. Şeyma başkanımıza ve ekibine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim tez zamanda şifa nasip etsin."

*Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Kongre dönüşünde trafik kazası geçiren Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü ve değerli eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim acil şifalar versin."

*Beykoz Belediye Başkanı Murat Yıldırım "Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü ve eşinin kongre dönüşü trafik kazası geçirdiği haberini üzüntüyle öğrendim. Şeyma Hanım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

*Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Kongre dönüşü trafik kazası geçirdiğini üzüntüyle öğrendiğim Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü ve eşine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah acil şifalar versin."

*Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Dursun, "Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü Hanımefendi'nin Ankara dönüşünde geçirmiş olduğu trafik kazasını teessürle öğrendim. Başkanımıza acil şifalar diliyorum."

*Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi dönüşünde trafik kazası geçiren Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil şifalar dilerim.

*Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Kongre dönüşünde trafik kazası geçiren Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü Hanımefendi'ye ve kıymetli eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum."

*Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü Hanımefendi'nin Ankara dönüşünde trafik kazası geçirdiğini üzüntüyle öğrendim. Sağlık durumunun iyi olduğunun bilgisine ulaştığım kıymetli Başkanımıza ve yanındakilere acil şifalar diliyorum."