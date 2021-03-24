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Giriş Tarihi: 24.3.2021 11:59

Son dakika haberi: Sınırda 11 terörist etkisiz hale getirildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Son dakika haberi: Sınırda 11 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: sınırında bulunan Barış Pınarı bölgesinde 11 teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmaya çalışan 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yazılı yaptığı açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

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Son dakika haberi: Sınırda 11 terörist etkisiz hale getirildi
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