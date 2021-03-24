Son dakika: AK Parti tüzüğünde flaş değişiklik! Genel Başkan Yardımcısı duyurdu...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle ilgili önemli ifadeler kullandı.

Yazıcı, AK Parti'de 1 olan genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını bildirdi.

7.Olağan Kongre bugün sabah 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, salonda açılış konuşması yapacak. Mali denetim ve ibra kararları sonrası, tüzük değişikliği de yapılacak. Erdoğan, yeniden genel başkan olduktan sonra bir teşekkür konuşması yapacak.

Başkan Erdoğan'ın yeni A Takımı da bugün belli olacak.

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