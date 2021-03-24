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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: AK Parti tüzüğünde flaş değişiklik! Genel Başkan Yardımcısı duyurdu...
Giriş Tarihi: 24.3.2021 10:21 Son Güncelleme: 24.3.2021 10:36

: AK Parti tüzüğünde flaş değişiklik! Genel Başkan Yardımcısı duyurdu...

Son dakika: AK Parti tüzüğünde flaş değişiklik! Genel Başkan Yardımcısı duyurdu...

haberine göre; AK Parti 7.Olağan Kongresi'nde parti tüzüğünde değişikliklere gidilecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, olağan kongrede yaptığı açıklamada tüzükteki flaş değişikliği duyurdu. Buna göre; AK Parti'de Genel Başkanvekili sayısı 2'ye yükseltildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle ilgili önemli ifadeler kullandı.

Yazıcı, AK Parti'de 1 olan genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını bildirdi.

7.Olağan Kongre bugün sabah 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, salonda açılış konuşması yapacak. Mali denetim ve ibra kararları sonrası, tüzük değişikliği de yapılacak. Erdoğan, yeniden genel başkan olduktan sonra bir teşekkür konuşması yapacak.

Başkan Erdoğan'ın yeni A Takımı da bugün belli olacak.

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Son dakika: AK Parti tüzüğünde flaş değişiklik! Genel Başkan Yardımcısı duyurdu...
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