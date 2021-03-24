Son dakika: AK Parti'de A Takımı belli oldu! İşte MKYK listesi...

AK Parti'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kadrosu adaylarına SABAH ulaştı. Hazırlanan listede 45 yeni ismin yer alması göze çarptı. 50 kişilik MKYK üye sayısı artırılarak 75'e çıkarıldı. Aday listesinde 35 kişi de yedek aday olarak gösterildi. Yeni MKYK aday listesinde İstanbul Eski İl Başkanı Bayram Şencok'ın olması dikkatlerden kaçmadı. Yine Metin Külünk de yeni listede adaylar arasında yer aldı.

A TAKIM'DA KİLİT İSİMLER

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresinde A Takımı belli oldu.

Listede yer alan isimlerden bazıları şunlar:

AK Parti İstanbul eski İl Başkanı Bayram Şenocak

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Derya Yanık

AK Parti eski Mardin Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Tanıtım ve Medya eski Başkanı Sevgi Yiğit

AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı

TÜMSİAD eski Genel Başkanı Dr. Hasan Sert

Anayasa Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Zengin

Avukat Mücahid Birinci

AK Parti Bingöl eski Milletvekili, Şebnem Koçakelçi

Avukat Türkislam Karakoç

AK Parti Aydın Önceki Dönem Kadın Kolları İl Başkanı Seda Sarıbaş

AK PARTİ Batman İl Genel Meclis Üyesi Şaziye Gündüz

AK Parti'de görev alacak yeni isimlerin tamamı şu şekilde: