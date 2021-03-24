Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti 7.Olağan Kongresi'nde teşekkür konuşması

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7.Olağan Kongresi'nde teşekkür konuşması yapıyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

MKYK'ya, MDK'ya Siyasi Etik Kurulu'na seçilen arkadaşlarımı can-i gönülden tebrik ediyorum. 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Cumhur İttifakı bir masa başı ittifak değil, gönül mutabakatıdır. Zillet İttifakı içinde olanlar yollarına devam etsinler. Cumhur İttifakı'nın onların tanımına girecek hiçbir yanı yoktur.

Yolumuz uzun, görevimiz zor, mes'uliyetimiz ağırdır. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim, hayırla sonuçlandır. Mevlam yar ve yardımcınız olsun. Şehirlerinize döndüğünde tüm kardeşlerimize muhabbetlerimi, selamlarımı iletmenizi istiyorum.