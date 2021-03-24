Son dakika | Başkan Erdoğan'dan flaş İstanbul Sözleşmesi çıkışı

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi yaygarası koparanlara yönelik sert eleştiri ve konuya dair önemli açıklamalar geldi. Kongre konuşmasında İstanbul Sözleşmesi üzerinden olutşurulmak istenen tartışmalara dair konuya değinen Erdoğan "Üzerinde önemle durmak istediğim ikinci husus, önümüzdeki dönemde politikalarımızın lokomotifi olacak aile, eğitim ve kültür başlığıdır" dedi ve çok önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları...
Gündemimizde, kadınlarımızın haklarını korumayı vicdanlarda değil, kâğıtlarda arayanlara söyleyeceklerimiz var.
ZAVALLILIKLARI...
Gündemimize, ülkemize karşı sergilenen çifte standartları hak ve özgürlük dayatması diye göstermeye çalışanların zavallılıkları var.
Gündemimizde, biz tüm taahhütlerimizi yerine getirdiğimiz veya getirme sözü verdiğimiz halde, Türkiye'ye ısrarla sırtını dönenlerin sinsilikleri var.
Gündemimizde, sırf ülkemizi hedef aldıkları için PKK'dan FETÖ'ye ve hatta DEAŞ'a kadar terör örgütleriyle iş tutanların acizlikleri var.
Gündemimizde, son dönemde kesintisiz bir şekilde uğradığımız saldırılar ve bunların üzerine gelen salgın yükü sebebiyle sıkıntıya düşenlere verdiğimiz ve vereceğimiz destekler var.
Velhasıl bizim gündemimizde ülkemizin ve milletimizin bugününe ve geleceğine dair her mesele var.
Buradaki her başlık üzerinde saatlerce konuşulmayı, tartışılmayı gerektiriyor.
AK Parti Kongresi, tam da bunun yeridir.