SON DAKİKA HABERİ: Kar yağışı İstanbul'a geldi! İşte ilçe ilçe İstanbul hava durumu

Son dakika haberleri... Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı. Avrupa ve Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde kar yağışı ve dolu görülürken Beşiktaş, Beykoz, Ataşehir, Ümraniye, Kadıköy ve Üsküdar gibi birçok ilçede bu başlayan kar yağışı kısa sürede zemini kaplayarak beyaz örtüye dönüştü.
Bazı bölgelerde trafik durma noktasına gelirken, dolu yağışı ve şimşek de etkili oldu. Peki İstanbul'un ilçe ilçe hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul'un ilçe ilçe hava durumu ve Meteoroloji'den gelen son dakika uyarısının ayrıntıları...
METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Akdeniz kıyı kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde çok kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
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