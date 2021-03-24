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Giriş Tarihi: 24.3.2021 20:23 Son Güncelleme: 24.3.2021 20:33

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı açıkladı! 1.4 milyon aşısı Türkiye'de

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 1.4 milyon Biontech aşısı Türkiye'de

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı , sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, 1.4 milyon adet aşısının Türkiye'ye geldiğini ve güvenlik testlerinin ardından vatandaşlara uygulanacağını açıkladı.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda: "Biontech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı.

Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak.

1.4 MİLYON DOZ AŞI KULLANIMA HAZIR
Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı ,saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 1.4 milyon Biontech aşısı Türkiye'de
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