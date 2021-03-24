Son dakika | İstanbul'da kar yağışı başladı! İşte ilerleyen saatler için İstanbul'un ilçe ilçe hava durumu

SON DAKİKA İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da Avrupa ve Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde kar yağışı ve dolu görülürken Beşiktaş, Beykoz, Ataşehir, Ümraniye, Kadıköy ve Üsküdar gibi birçok ilçede bu başlayan kar yağışı kısa sürede zemini kaplayarak beyaz örtüye dönüştü. bazı noktalarda dolu yağışı ve şimşek de etkili oldu
HANGİ İLÇEDE NE KADAR YAĞACAK?
Diğer yandan, İstanbul'da karla karışık yağmurun gün boyu devam etmesi beklenirken birçok noktada akşam saatlerinde yağışın hem şiddetini arttıracağı hem de su oranının azalarak lapa kara dönüşeceği belirtiliyor. İşte ilçe ilçe hava durumu ve İstanbul'da kar yağışına dair saatler
BÖLGE İÇİN UYARI:
Meteorolojiden Marmara bölgesi için önemli uyarılar yapılırken Marmara'nın güneybatısında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Çanakkale il geneli ile Edirne'nin güney ve Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli (25-50 kg/m²),Çanakkale'nin güney (Ezine, Bayramiç, Çan, Yenice, Ayvacık) ve Balıkesir'in batı kıyı (Ayvalık, Burhaniye, Havran, Edremit, Gömeç ) ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu hadisesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.