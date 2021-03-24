Son dakika | İstanbul'da kar yağışı başladı! İşte ilerleyen saatler için İstanbul'un ilçe ilçe hava durumu

Son dakika... Kar yağışı İstanbul'a geldi. Bugün Başkent Ankara saatlerce süren kar yağışı nedeniyle bembeyaz bir güne uyanırken İstanbul'da da yer yer kar yağışları görüldü. Yağışın beklenenden erken geldiği İstanbul'da kısa sürede beyaz örtüyle kaplanan ilçeler olurken bazı noktalarda trafik tıkandı. Gün boyunca yer yer şiddetini arttıracak olan kar önce sulu kar ardından da birçok ilçede saat 22 itibarıyla lapa lapa yağacak. İşte ilçe ilçe İstanbul hava durumu ve saatlik olarak kar yağışının seyri ile Meteorolojinin son dakika hava durumu uyarıları

SON DAKİKA İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da Avrupa ve Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde kar yağışı ve dolu görülürken Beşiktaş, Beykoz, Ataşehir, Ümraniye, Kadıköy ve Üsküdar gibi birçok ilçede bu başlayan kar yağışı kısa sürede zemini kaplayarak beyaz örtüye dönüştü. bazı noktalarda dolu yağışı ve şimşek de etkili oldu