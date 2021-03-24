Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | İstanbul'da kar yağışı başladı! İşte ilerleyen saatler için İstanbul'un ilçe ilçe hava durumu
Giriş Tarihi: 24.3.2021 08:13 Son Güncelleme: 24.3.2021 09:03

Son dakika | 'da kar yağışı başladı! İşte ilerleyen saatler için İstanbul'un ilçe ilçe hava durumu

SABAH İNTERNET
Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

Son dakika... Kar yağışı 'a geldi. Bugün Başkent saatlerce süren kar yağışı nedeniyle bembeyaz bir güne uyanırken İstanbul'da da yer yer kar yağışları görüldü. Yağışın beklenenden erken geldiği İstanbul'da kısa sürede beyaz örtüyle kaplanan ilçeler olurken bazı noktalarda trafik tıkandı. Gün boyunca yer yer şiddetini arttıracak olan kar önce sulu kar ardından da birçok ilçede saat 22 itibarıyla lapa lapa yağacak. İşte ilçe ilçe İstanbul hava durumu ve saatlik olarak kar yağışının seyri ile Meteorolojinin son dakika hava durumu uyarıları

SON DAKİKA İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından 'da Avrupa ve Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde kar yağışı ve dolu görülürken Beşiktaş, Beykoz, Ataşehir, Ümraniye, Kadıköy ve Üsküdar gibi birçok ilçede bu başlayan kar yağışı kısa sürede zemini kaplayarak beyaz örtüye dönüştü. bazı noktalarda dolu yağışı ve şimşek de etkili oldu

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı başladı! İşte ilerleyen saatler için İstanbul'un ilçe ilçe hava durumu

HANGİ İLÇEDE NE KADAR YAĞACAK?

Diğer yandan, 'da karla karışık yağmurun gün boyu devam etmesi beklenirken birçok noktada akşam saatlerinde yağışın hem şiddetini arttıracağı hem de su oranının azalarak lapa kara dönüşeceği belirtiliyor. İşte ilçe ilçe hava durumu ve İstanbul'da kar yağışına dair saatler

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı başladı! İşte ilerleyen saatler için İstanbul'un ilçe ilçe hava durumu

BÖLGE İÇİN UYARI:

Meteorolojiden Marmara bölgesi için önemli uyarılar yapılırken Marmara'nın güneybatısında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Çanakkale il geneli ile Edirne'nin güney ve Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli (25-50 kg/m²),Çanakkale'nin güney (Ezine, Bayramiç, Çan, Yenice, Ayvacık) ve Balıkesir'in batı kıyı (Ayvalık, Burhaniye, Havran, Edremit, Gömeç ) ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu hadisesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

ADALAR

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

ARNAVUTKÖY

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

ATAŞEHİR

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

AVCILAR

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

BAĞCILAR

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

BAHÇELİEVLER

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

BAKIRKÖY

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

BAŞAKŞEHİR

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

BAYRAMPAŞA

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

BEŞİKTAŞ

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

BEYKOZ

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

BEYLİKDÜZÜ

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

BEYOĞLU

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

BÜYÜKÇEKMECE

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

ÇATALCA

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

ÇEKMEKÖY

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

ESENLER

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

ESENYURT

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

EYÜPSULTAN

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

FATİH

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

GAZİOSMANPAŞA

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

GÜNGÖREN

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

KADIKÖY

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

KAĞITHANE

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

KARTAL

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

KÜÇÜKÇEKMECE

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

MALTEPE

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

PENDİK

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

SANCAKTEPE

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

SARIYER,

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

SİLİVRİ,

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

SULTANBEYLİ,

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

SULTANGAZİ,

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

ŞİLE,

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

ŞİŞLİ,

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

TUZLA,

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

ÜMRANİYE,

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

ÜSKÜDAR,

Son dakika | İstanbul'da kar yağışı saat kaçta başlayacak? İşte ilçe ilçe hava durumu

ZEYTİNBURNU

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | İstanbul'da kar yağışı başladı! İşte ilerleyen saatler için İstanbul'un ilçe ilçe hava durumu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA