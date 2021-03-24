Son dakika: Projenin ilkiydi! Pirireis denizaltısı denize indirildi

Son dakika... Yerli ve milli savunma sanayii noktaında atılımlar tüm hızıyla devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına binaen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan Yeni Tip Denizaltı Projesi (YTDP) kapsamında, Gölcük Tersanesi'nde inşa edilen ilk denizaltı olan TCG PİRİREİS (S-330), Mavi Vatan ile buluştu.