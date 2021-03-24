Son dakika: Projenin ilkiydi! Pirireis denizaltısı denize indirildi

Son dakika... Yerli ve milli savunma sanayii noktaında atılımlar tüm hızıyla devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına binaen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan Yeni Tip Denizaltı Projesi (YTDP) kapsamında, Gölcük Tersanesi'nde inşa edilen ilk denizaltı olan TCG PİRİREİS (S-330), Mavi Vatan ile buluştu.
Düzenlenen tören ile 2019'da havuza çekilen ve ilk kez suyla buluşan PİRİREİS Denizaltısı, denize indirildi. TCG PİRİREİS Denizaltısı, test ve donatım faaliyetlerinin tamamlanmasına müteakiben 2022 yılı içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınacak.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından knuyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada "Gölcük Tersanesi Komutanlığımız tarafından inşa edilen ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 22 Aralık 2019'da havuza alınan Yeni Tip Denizaltı Projesinin ilki olan PİRİREİS Denizaltısı, 22 Mart 2021'de denize indirildi" denildi.
TCG Pirireis denize indi | Video