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Giriş Tarihi: 24.3.2021 11:25 Son Güncelleme: 24.3.2021 11:42

: Türkiye ve arasında 'de kritik temas!

Son dakika: Türkiye ve ABD arasında Brüksel'de kritik temas!

bilgisine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı ile 'de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan iki bakan, Blinken'ın göreve gelmesinin ardından ilk kez yüz yüze görüşme yapıyor.

Çavuşoğlu ile Blinken daha önce 15 Şubat'ta telefon görüşmesi yapmış ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler, terör örgütleri FETÖ ve PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz konularında değerlendirmelerde bulunmuşlardı.

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Son dakika: Türkiye ve ABD arasında Brüksel'de kritik temas!
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