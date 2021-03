Soylu’dan kadın personelle anlamlı mesaj

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans" mesajıyla kadına şiddeti önlemede faaliyet gösteren Bakanlığa bağlı birimlerin anlatıldığı videolu paylaşımda bulundu. Soylu, Twitter hesabından, "Kadına yönelik şiddet insana ihanettir. Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans anlayışıyla ihtiyacınız olan her an yanındayız" mesajıyla video paylaştı. Emniyet, jandarma ve İçişleri Bakanlığı'nın kadın personelinin yer aldığı videoda, kadına yönelik şiddete karşı faaliyet gösteren Bakanlığa bağlı birimler anlatıldı. Videoda, birimlerde görevli kadın personel tarafından şu mesaj verildi: Kıymetli kadınlarımız, her zaman yanınızdayız. Haklarımızın teminatı sözleşmeler değil, kanunlardır. Bize güvenin.