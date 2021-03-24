Teknofest'te Kıbrıs İlkokulu'nun rüzgarı esecek

Mersin'de Kıbrıs İlkokulu, 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e 36 proje ile başvuru yaptı.

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Kıbrıs İlkokulu, Uzay ve Teknoloji Festivali Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde, Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşları ile düzenlenen dünyanın en büyük festivali TERKNOFEST için hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor.

'AKDENİZ'DE EN ÇOK BAŞVURU YAPAN OKUL'

21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan TEKNOFEST yarışmalarına 36 proje ile başvuru yaparak Akdeniz'de en çok başvuru yapan okul olan Kıbrıs İlkokulu'nun Müdürü Süleyman Gencer, "Öğrencilerimize sadece teknolojiyi kullanan değil teknolojiyi üreten nesiller olması konusunda farkındalık yaratmayı amaçladık. 18 öğretmenimizin danışmanlığında 74 öğrencimizle TEKNOFEST yarışmasına Kıbrıs İlkokulu olarak katılım sağladık. Nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla tasarlanan TEKNOFEST'e öğrencilerimizin hazırladığı projelerle dahil olacağımızdan dolayı çok gururluyuz" dedi.

TEKNOFEST 2021, 21-26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.