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Giriş Tarihi: 24.3.2021 08:46

Terör örgütünün propagandasını yapıyorlardı. Sosyal medya timine baskın: 18 gözaltı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Terör örgütünün propagandasını yapıyorlardı. Sosyal medya timine baskın: 18 gözaltı

’da terör örgütü DEAŞ’ın sosyal medya üzerinden faaliyet yürüten ‘Propaganda Timi’ne baskın yapıldı. 18 şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Çatışma bölgeleri ile iltisaklı olan, geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüten ve hala İstanbul'da terör örgütü DEAŞ adına faaliyetlerine devam eden 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Fatih, Esenyurt, Güngören, Sultanbeyli, Tuzla ve Zeytinburnu İlçeleri'nde 15 farklı adreste gözaltına alınan şüphelilerin sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptıkları, terör örgütüne eleman temin ettikleri ve lojistik destek sağladıkları iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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Terör örgütünün propagandasını yapıyorlardı. Sosyal medya timine baskın: 18 gözaltı
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