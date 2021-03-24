Terör propagandası yapan 21 kişiye gözaltı

HDP öncülüğünde 21 Mart günü merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda yapılan Nevruz kutlamalarında 36 kişinin terör örgütü PKK'nın propagandası yaptıkları belirlendi. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nca haklarında gözaltı kararı alınmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bu sabah saatlerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ruhsat süresi geçmiş yivsiz av tüfeği, şarjör, mermi, ölen örgüt mensubuna ait fotoğraflar ele geçirildi. 15 kişinin yakalanmalarına yönelik çalışma sürüyor.