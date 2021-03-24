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Giriş Tarihi: 24.3.2021 13:59

’da kırmızı alarm

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da kırmızı alarm

Sağlık Bakanlığının açıkladığı koronavirüs durum haritasında Karadeniz bölgesi adeta kırmızı alarm veriyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı koronavirüs durum haritasının ilk 3 sırasında Samsun, Giresun ve Sinop oluştururken, Karadeniz'in diğer illerinde de vaka sayılarının artış göstermesi yetkilileri endişelendiriyor.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Doktor Hakan Usta, "Son günlerde Trabzon'da vakaların hızlı bir şekilde arttığını gözlemliyoruz. Bununla ilgili çok ciddi uğraşlar veriliyor. Hastanelerimizdeki yoğun bakımlara ve servislere de vaka yoğunluğu yansımaları başladı. Biraz daha insanların toplu yerlerde kurallara uygun hareket etmelerini bekliyoruz. Cenaze, taziye ve ev toplanmalarından uzak olmamız gerekir. Hep birlikte kurallara uyarsak bu hastalığın üstesinden gelmeme şansımız yok." dedi.

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Trabzon’da kırmızı alarm
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