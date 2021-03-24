Trabzon’da “Mavi Seferberlik” hareketi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO)'da bir araya gelen temsilciler yapılan toplantı sonrası temsilciler adına Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan basın açıklamasında bulundu. Ergan, Karadeniz'de mavi seferberliğin en önemli amacı halkımızın sağlığını korumanın yanında ekonomideki zararları kontrol altına almak olduğunu ifade etti. Ergan, bunun için de en güçlü ve kalıcı çözümün bir an önce kademeli de olsa normalleşmeye geçmek olduğuna inanıyoruz." dedi.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 risk haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorisinde yer alan Trabzon'da, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Ticaret Borsası, Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Trabzon Bölge Temsilciliği'nin de aralarında yer aldığı 26 mesleki ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, kentteki vaka sayılarının azaltılmasına katkı için "Mavi Seferberlik" hareketi başlattı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO)'da bir araya gelen temsilciler adına açıklama yapan Ergan, Kovid-19'a karşı halkla birlikte el ele vererek daha etkili ve kapsamlı bir mücadeleye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ergan, "Mavi Seferberlik" kapsamında halkın salgın tedbirlerine azami dikkatle uymasını beklediklerini belirterek, bölgedeki vaka sayılarının kademeli olarak azalmasıyla salgının hızını durdurmayı ve normalleşmeye katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Karadeniz'de mavi seferberliğin en önemli amacının halkın sağlığını korumanın yanında ekonomideki zararları kontrol altına almak olduğuna vurgu yapan Ergan; "Bunun için de en güçlü ve kalıcı çözümün bir an önce kademeli de olsa normalleşmeye geçmek olduğuna inanıyoruz. Mavi Seferberliğin Karadeniz'de başarıya ulaştırılması toplum olarak hepimizin sorumluluğundadır. Bunun için pandemi tedbirlerine herkesin uyması önemlidir." dedi.

"SÜRECİ YENİ TEDBİRLERLE AŞACAĞIZ"

Salgın nedeniyle yaşanmakta olan zorluklara bugüne kadar fedakarlıkla göğüs geren piyasaların bundan sonra toparlanmaya şiddetle ihtiyacı olduğunun açıkça görüldüğünü ifade eden Ergan, bundan sonraki süreci de yeni tedbirlerle aşacaklarına inandıklarını söyledi.

Ergan, sahada yaşanan zorlukları, çözüm önerileri ve beklentileri toparlayarak ilgili kurum ve kuruluşlara iletmeye devam edeceklerini kaydederek, alınan talep ve önerilerini dile getirdi.