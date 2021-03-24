Tunç Soyer’den geri adım

Karşıyaka Belediyesi tarafından hazırlanan, Cumhuriyet ve İnönü mahallelerinin tamamıyla Örnekköy'ün bazı bölümlerini kapsayan kentsel dönüşüm imar planları, mahalle sakinlerinin tepkisini çekmişti. Arsa sahiplerinden yüzde 45 oranında sosyal donatı payı istenmesine karşı çıkan mahalle sakinleri imza toplarken, konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi. Ellerine aldıkları döviz ve pankartlarla protesto gösterisi yapan mahalleli, Karşıyaka Belediyesi'ne usulsüz olduğunu iddia ettikleri imar planlarından vazgeçmesi çağrısında bulunmuştu. Vatandaşlar, manzarası güzel olan yerlerin de imar planında yeşil alan olarak ayrılmasının ilerleyen günlerde 'rant' oluşturacağını savundu. Vatandaşlar İzmir ziyaretinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sorunlarını anlatmıştı.

REVİZYON İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Karşıyaka Belediyesi tarafından yapılan Cumhuriyet, İnönü ve Örnekköy Mahallelerini ilgilendiren imar planları ilk olarak Karşıyaka Belediyesi Meclisinde kabul edildi ardından Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçti. Planlarda revizyon yapılması için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay önceki gün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le bir araya geldi. Soyer ile Tugay'ın planlarda revizyon için bir araya gelmesi geri adım attıkları şeklinde yorumlandı.

Başkan Tugay, "Şu an çalışıyoruz, kesin bir noktaya varılmadı. Bir değerlendirme daha yapılacak. Bir revizyon olacak. Ama bu ne boyutta olacak onu teknik olarak inceledikten sonra karar vereceğiz. En doğru kararı vermek için çalışıyoruz" dedi.