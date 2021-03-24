Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi’ne sürdürülebilirlik ödülü

Üsküdar Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "2020 Erişilebilirlik Yılı" kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının düzenlediği, "Türkiye Erişilebilirlik Ödül Töreni"nden ödülle döndü. "Sürdürülebilirlik" alanında Türkiye 1'incisi ilan edilen Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi, Türkiye çapından dev katılımla gerçekleştirilen ödül töreninde liderliği elde etti.

1'incilik ödülü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle "Bir Üsküdar'lı olarak gurur duydum" diyerek mutluluğunu ifade eden Emine Erdoğan tarafından, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e verildi. Türkmen, tören sırasında yaptığı konuşmada "Engelli kavramı bir eksiklik demek değildir, bir farklılığın ifadesidir. Bizler farklılıklarımızla beraber yaşamayı bilen bir toplumuz. En büyük engel ön yargıdır. Eğer bizler ön yargılarımızdan sıyrılırsak ortada bir engel kalmaz. Onlar yapamaz, onlar başaramaz, onlar beceremez ön yargı sonucu oluşan kötü düşüncelerdir. Toplum olarak bu düşünceleri terk edip onlara yani engelli kardeşlerimize ortam ve fırsat verirsek her şeyi başarabilirler düşüncesine sahip olmalıyız. İşte Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi bu düşüncenin bir eseridir. Bu eserimizle biz diyoruz ki; 'Ortamı hazırladık, sizler yapabilirsiniz, başarabilirsiniz yeter ki kendinize inanın çünkü biz size güveniyoruz.' Bu söylemimizde toplumsal bir farkındalık yaratmayı başardık. Bugün bize sunulan bu ödül de bu söylemimizin bir ürünüdür" ifadelerini kullandı.



ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ HAKKINDA

Alanında uzman akademisyenler ve eğitimli uzmanlarla istişare edilerek planlanan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, her engelli vatandaşın tüm ihtiyaçları karşılanıyor. 4 bin metrekare inşaat alanına sahip 5 katlı merkez engelsiz parkı, engelsiz yaşam bahçesi, engellilere özel hobi bostanı ve 50 araçlık açık otoparktan oluşuyor. Tüm engel grupları düşünülerek tamamen engelsiz bir yapıda tasarlanan merkezde bireylerin engel durumuna göre bay ve bayan olmak üzere iki havuzdahidroterapi (su terapisi), özel tasarlanan sınıflarda duyu bütünleme terapisi, uzay terapisi, fizyoterapi, hipoterapi, dil ve konuşma terapisi ve teknoterapi gibi çok özel hizmetler veriliyor.

Ayrıca özel eğitim gerektiren bireylere bireysel ve grup eğitimi, pedagog hizmeti, psikolog ve sosyolog hizmeti sağlanıyor. Beş yıldızlı otel kalitesinde hazırlanan 10 adet özel hasta bakım odasında evde yatağa bağımlı engelliler misafir edilerek, ailelerine özel işlerini yapma fırsatı veriliyor. Çok amaçlı 100 kişilik engelsiz konferans salonunda konser, tiyatro, sinema, konferans ve seminer hizmeti sunuluyor. Bilgisayar, filografi, kaligrafi, el sanatları, müzik ve sanat atölyelerindeki özel kurslarda eğitim alan engelliler, üretici konumuna getiriliyor.

Merkezde yer alan Türkiye'de örnek teşkil eden Alzheimer Hobi Merkezi'nde bu hastalığın başlangıç seviyesinde olan yaşlılara özel eğitimler veriliyor. Ayrıca Engelliler Koordinasyon Birimi'nde ihtiyaç sahibi engelli ve yaşlı vatandaşlara hasta yatağı, akülü sandalye, tekerlekli sandalye, baston ve yaşlı bezi dağıtımı sağlanıyor. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde verilen tüm hizmetler 75'e yakın uzman tarafından tamamen ücretsiz olarak sunuluyor.