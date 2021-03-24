Vali Yerlikaya 60 yıllık mahalle muhtarını ziyaret etti

Yaşlılar haftası nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 60 yıldır mahalle muhtarlığı yapan Tarabya Mahalle muhtarı Refet Üstün ve eşi Nur Üstün'ü ziyaret etti.





Yaşlılar haftası nedeniyle İstanbul'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da 60 yıldır Tarabya Mahalle Muhtarlığını başarı ile yapan Rafet Üstün'ü makamında ziyarat etti. Sosyal medya hasebından yaşlılar haftasını kutlayan Vali Yerlikaya, "İstanbul'umuzun en güzel semtlerinden Tarabya Mahallesi muhtarlığını 60 yıldır büyük bir başarıyla sürdüren Refet Üstün ağabeyimizi ve en büyük destekçisi Nur Üstün ablamızı ziyaret ettik. Çünkü, tecrübeler en iyi öğretmenlerdir. İlerleyen yeşlarına rağmen muhtarlık görevini başarı ile sürdüren ve bir çok projeye imza atan muhtarlarımıza uzun ömürler diliyoruz" dedi.