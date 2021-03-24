Yanlışlıkla kardeşini vuran şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet istendi!

İstanbul Sultangazi'de husumetli olduğu kişilere ateş açtığını düşünen şüpheli Vedat B.'nin mermileri kardeşini isabet aldı. Yaralanan kardeş Serdar B. ise ateş eden kişinin yüzünü görmeyerek kovalamaya çalıştı. Kardeşini ağır yaralayan şüpheli Vedat B. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılması talep edildi.



İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesinde, müşteki Sedat B.(33) ile şüpheli Vedat B.(26)'nın kardeş oldukları belirtildi. Önceye dayalı Vedat B. ile başka şahıslar arasında husumet bulunduğu, bu husumet nedeniyle bu şahısların Sedat B.'yi rahatsız ettikleri, bunun üzerine Vedat B. kardeşi olan Sedat B.' ye konuyla ilgileneceğini söylediği anlatıldı.



Şüpheli kardeş Vedat B., 14 Ağustos 2020 günü kardeşinin evinin önüne giderek burada husumetli olduğu şahısları beklemeye başladı. Ardından Vedat B. silah sesi duyarak husumetli olduğu şahısların kardeşi olan Sedat B.'ye geldiklerini düşüncesiyle tabancasıyla birden fazla kez ateş etti. Bu sırada dışarıda gürültü duyması üzerine evinin önüne çıkan Sedat B. kendi istikametine ateş edilmesi sonucunda mermilerden isabet aldı. Sedat B. şüpheli şahsın yüzünü görmeyerek başka şahıslar olduğunu düşünerek kovalamaya çalıştı. Yaralı olduğu için şüpheliyi yakalayamadı. Şüphelinin kardeşine ateş ettiğini fark etmeyerek olay yerinden uzaklaştı.



Olay sonrası şüphelinin ele geçirildiği, tüm dosya kapsamı birlikte incelendiğinde Vedat B.'nin başka şahıslar olduğunu düşünerek öldürme kastıyla olay yerinde bulunan kardeşine başka şahıslar olduğunu düşüncesiyle öldürme kastı ile ateş ettiği belirtildi. Ancak kardeşinin isabet aldığı merminin Sedat B.'nin hayati tehlike geçirecek şekilde göğsünden yaralandığı tespit edildi.



Şüpheli Vedat B.'nin kardeşi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılması talep edildi. Şüphelinin belli haklarından yoksun bırakılmasına, daha önce kesinleşmiş kasti suçtan aldığı ceza nedeniyle tekerrür hükümlerinin uygulanmasına, tutuklu ve gözaltında kaldığı sürenin cezasından indirim uygulanmasına talep olunur denildi.