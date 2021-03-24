Yeni Kabine listesi değişikliği açıklaması bekleniyor! 2021 yeni Kabine değişikliği (Bakanlar Kurulu) olacak mı ve kabine değişikliği ne zaman?

Yeni kabine için heyecanlı geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı kabine değişikliği hakkında en net ve resmi açıklama, AK Parti'den geldi. Yapılan bu açıklama sonrası "Yeni bakanlar kimler olacak, yeni kabine ve bakan isimleri belli mi" gibi sorular, kamuoyunun en çok araştırdığı sorular arasında yerini aldı. AK Parti Kongresi ile başlayacak değişimin sadece parti içinde kalmayacağını söyleyen Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı kabine değişikliği olacağının da sinyallerini verdi.
CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ DEĞİŞİYOR! YENİ BAKANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
"Kabine değişikliği bekliyor muyuz?" sorusuna Ünal, "2023'e dönük sadece partide değil, diğer alanlarda da Sayın Cumhurbaşkanımız, ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır, yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz." karşılığını verdi.
KONGREDE GÜVEN VE İSTİKRAR DİYECEĞİZ
Yarın yapılacak AK Parti kongresine değinen Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kongrede Türkiye için güven ve istikrar diyeceğiz. Seçilecek kadrolar Türkiye'yi 2023'e taşıyacak" dedi.
HDP'YE DAVET YOK
Parti yönetiminde yeni birimlerin oluşturulacağını söyleyen Ünal, kongre için HDP'ye davette bulunmadıklarını söyledi.
SON DAKİKA (KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ) "CUMHURBAŞKANIMIZ BİR DÜZENLEMEYE GİDECEKTİR"
Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı: