“Yiğidi yaman, yüreği sağlam Yozgat hoş geldin”

AK Parti 7'nci Olağan Kongresi'nde TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Yozgat heyetini 'Yozgat hoş geldin' ifadeleri ile karşıladı.

Bugün sabah saat 10.00'da başlayan kongreye Yozgat'tan kalabalık bir heyet de katılım sağladı. Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7.Olağan Büyük Kongresi konuşmasında her bir ili selamladı. Bozdağ; "İşte Yozgat ve Yozgatlılar için dedikleri: 'Harmanı esen, yiğidi yaman, yüreği sağlam Bozok Diyarı Yozgat hoş geldin" ifadelerini kullandı.

Öte yandan AK Parti Yozgat heyeti, belediye başkanları, ilçe başkanları ve geniş bir partili kitlesi ile kongreye katılım sağladı.