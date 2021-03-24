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Haberler Gündem Haberleri “Yiğidi yaman, yüreği sağlam Yozgat hoş geldin”
Giriş Tarihi: 24.3.2021 13:27

“Yiğidi yaman, yüreği sağlam hoş geldin”

TARIK YILMAZ TARIK YILMAZ
“Yiğidi yaman, yüreği sağlam Yozgat hoş geldin”

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Milletvekili , AK Parti 7'nci Olağan Kongresi’nde Yozgat heyetini ‘Yozgat hoş geldin’ ifadeleri ile karşıladı.

AK Parti 7'nci Olağan Kongresi'nde TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Yozgat heyetini 'Yozgat hoş geldin' ifadeleri ile karşıladı.

Bugün sabah saat 10.00'da başlayan kongreye Yozgat'tan kalabalık bir heyet de katılım sağladı. Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7.Olağan Büyük Kongresi konuşmasında her bir ili selamladı. Bozdağ; "İşte Yozgat ve Yozgatlılar için dedikleri: 'Harmanı esen, yiğidi yaman, yüreği sağlam Bozok Diyarı Yozgat hoş geldin" ifadelerini kullandı.

Öte yandan AK Parti Yozgat heyeti, belediye başkanları, ilçe başkanları ve geniş bir partili kitlesi ile kongreye katılım sağladı.

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“Yiğidi yaman, yüreği sağlam Yozgat hoş geldin”
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