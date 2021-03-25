Bahçeli’den Alman Sol Parti’ye sert tepki: Türk düşmanı ve yobaz

MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli, Almanya'da Alman Sol Parti'nin gündeme getirdiği MHP'nin hükümetteki görevinin sorgulanması iddialarına sert yanıt verdi. Twitter'dan açıklama yapan Bahçeli, şunları ifade etti:Almanya'da muhalefette bulunan Sol Parti, Federal Hükümet'e; Türkiye'deki iktidar yapısı içinde MHP'nin rolünü, hükümete etki edip etmediğini sorma gereği duymuştur. Sol Parti adına önerge veren bir Türk düşmanı, faşist MHP suçlamasıyla ne kadar yobaz olduğunu ifşa etmiştir. MHP'ye faşist diyen ağız kirli ve zırva bir ağızdır. Federal Hükümet, Sol Parti'nin sorusuna cevaben, "MHP'nin siyasi taleplerinin Türk hükümetinde karşılık bulduğunu ve bu taleplerin düzenli biçimde yasalara girdiğini" söylemiştir. Merkel hükümetinin bir bildiği, bir tespiti varsa derhal Türkiye'yle paylaşması şeref konusudur.15 Temmuz öncesi PKK'lı canileri, sonrasında FETÖ'cü hainleri ve casusları bağrına basan Almanya bizden ne istiyor? Neyin hesabını sormak için kuyruğa giriyor? Deutsche Welle'den servis edilen kirli ve sipariş haberler Türkiye aleyhtarlığının tescilidir. FETÖ'cüler devlete sızarken Alman Sol Parti'si veya Merkel ne düşünüyordu? PKK'lı teröristleri Berlin sokaklarında gezdirirken, mali ve lojistik destek sağlarken faşistin, zalimin önde gideni olduklarını biliyorlar mıydı?MHP'ye faşist diyen Türklüğün ve Türkiye'nin yeminli hasmıdır. Alman Sol Parti'nin kendisi yanlıştır, kılavuzu yanlıştır, varlığı yanlıştır. Alman usulüyle yol alan çarpık zihniyetlerin Türk usulüne kafa yormaları, Hitler profilinden demokrasi kahramanı çıkarmak için uğraşmak kadar hezeyan ve hezimet bir niyettir. Cumhur İttifakı akıldır, ahlaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'yle Cumhur İttifakı'nın güçlü varlığı iç ve dış işgal cephesini adeta çılgına çeviriyor. Biliyorlar ki, oyunları tutmayacak, planları A'dan Z'ye bozulacak. ANKARA