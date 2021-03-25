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Haberler Gündem Haberleri “Başarının sırrı hayatı ilmek ilmek dokuyan kadınlarımızda”
Giriş Tarihi: 25.3.2021

“Başarının sırrı hayatı ilmek ilmek dokuyan kadınlarımızda”

“Başarının sırrı hayatı ilmek ilmek dokuyan kadınlarımızda”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Manisa'da bir tekstil fabrikasındaki emektar kadınları ziyaretiyle ilgili, "Hayatı ilmek ilmek dokuyan kadınlarımızın mesaisine eşlik ettim" dedi. Ziyaretine ilişkin Twitter hesabından Sanayi Bakanlığı'nı da ekleyerek, açıklama yapan Emine Erdoğan, mesajında şunları ifade etti: "Dün (önceki gün) Manisa'da ziyaret ettiğim tekstil fabrikasında, hayatı ilmek ilmek dokuyan emektar kadınlarımızın mesaisine eşlik ettim. Enerjileri, Türkiye'nin geleceği adına umudumu artırdı. Tasarımdan üretime, başarının sırrı, kadınlarımızın her sektörde çoğalan emeğinde gizli. @TCSanayi." Hakan TEKİN Enver Aysever CHP'li belediyelerde arsa kavgası başladı
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“Başarının sırrı hayatı ilmek ilmek dokuyan kadınlarımızda”
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