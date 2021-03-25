Başkan Ekrem Yüce Ankara’da Sakaryaspor’u ziyaret etti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Mamakspor ile mücadele için Ankara'ya gelen Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi ve yöneticilerle bir araya geldi. Kazanılan 3 puan ve 4 gollü galibiyet için yönetime tebriklerini ileten Başkan Yüce, "Sakaryasporumuz son zamanlarda yükselen bir form yakaladı. İnşallah bu formunu lig sonuna kadar devam ettirmesi ve şehrimizin hasretle beklediği üst lige yükselmesi tek temennimiz. İnşallah sezon sonunda hasretle beklediğimiz üst lige yükselmeyi başarırız" dedi. Kulüp Başkanı Ekşi ise her zaman olduğu gibi takımımızı Ankara'da da yalnız bırakmayan, maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye teşekkürlerini iletti:

Mamakspor maçı sonrası Kulüp Başkanı Cevat Ekşi ve yöneticilerle bir araya gelerek Sakaryaspor'un son durumu hakkında bilgi alan Başkan Ekrem Yüce, "Sakaryasporumuz son zamanlarda yükselen formuyla bizleri sevindirdi. Bugünde 4-0'lık güzel bir galibiyet elde ederek ligin üst sıralarındaki yerini korudu. İnşallah bu formunu sezon sonuna kadar devam ettirerek uzun yıllardır devam eden o üst lige yükselme özlemimizi sonlandırmasını temenni ediyoruz. Bu zorlu yarışta biz her zaman olduğu gibi yine yeşil-siyah sevdamızın yanındayız. Sakaryaspor bizim gönül sevdamızdır ve Sakaryasporumuza olan desteğimiz her zaman devam edecektir. Pandemi nedeniyle maalesef maçlar seyircisiziz oynanmakta. İnşallah bu zorlu koronavirüs mücadelesini kazanarak eski günlerde olduğu gibi dolu tribünlerde o güzel maçları seyretmek istiyoruz. Tüm takımı, teknik ekibi ve yönetimi galibiyetten ötürü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" açıklamalarında bulundu.