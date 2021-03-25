Bingöl Belediyesi'nden sel nedeniyle temizlik çalışması

Bingöl'de önceki gün meydana gelen sel felaketinde yaşanan yerlerde belediye ekipleri tarafından temizlik çalışması başlattı.

Bingöl Belediyesi ekipleri sel taşkını sonrası zarar gören yerlerde temizlik ve hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşlar kendi işyerlerini temizlerken Belediye ekipleri ise sel felaketinden dolayı zarar gören yerleri tek tek temizlerken, iki gün önce yaşanan sel felaketinden dolayı belediye ekipleri, sel felaketinin yaşandığı bölgelerde sabahın erken saatlerinde temizlik çalışması başlattı.

Temizlik işlerinde görevli Remzi Çeliker, "Bingöl Belediye Başkanımız Erdal Arıkan'ın talimatıyla koordinatlı bir şekilde sel felaketinin yaşandığı bölgede temizlik yapmaktayız. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Makina İkmal Müdürlüğü, İtfaiye ekipleri olmak belediyemize ait tüm birimlerimiz kendi görevlerini sürdürmektedir. Yaşadığımız sel felaketinden dolayı belediye ekipleri yaşanan bu kötü manzarayı Allah bize bir daha yaşatmasın biz elimizden geleni yapıyoruz. Bugünkü çalışmamızı sel felaketinin yaşandığı diş hastanesi bölgesinde oluşan su ve çamurlardan dolayı verimli bir şekilde işçilerimizle birlikte çalışmaktayız. Birçok insanımızın ev ve iş yerleri sel felaketinden dolayı zarar gördü Allah onların da yardımcısı olsun," dedi.