CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’den öğretmenlere ve polislere hakaret

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı.

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN ÖĞRETMENLERE VE POLİSLERE HAKARET



CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; İstanbul Sözleşmesi üzerinden öğretmenlere ve polislere hakaret etti.





Semih Şahin, 'İstanbul Sözleşmesi kimden korur?' başlıklı afişleri kentin çeşitli alanlarında bulunan bilboardlara astırdı. Semih Şahin'in imzasının bulunduğu afişlerde, "İstanbul Sözleşmesi kimden korur? İstanbul Sözleşmesi, okulda öğretmenin, karakolda polisin şiddet ve tacizinden korur" iddiaları yer aldı.





YALÇIN: "NE KADAR REZİL VE SEFİL BİR ADAM OLDUĞUNU ORTAYA KOYMUŞTUR"

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in eğitimcileri hedef aldığını söyledi.





Yalçın; "CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 'İstanbul Sözleşmesi kimden korur?' bilboardlarıyla, 'İstanbul Sözleşmesi, okulda öğretmenin şiddet ve tacizinden korur' diyerek eğitimcileri hedef almış ve ne kadar rezil ve sefil bir adam olduğunu ortaya koymuştur. Haddini Bil Semih Şahin.." dedi.





ÇAKIRCI: "BU ZİHNİYETİ LANETLİYORUM"

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı da, "Tacizci ve tecavüzcü sapıklar herkesi kendileri gibi zannediyor. Babayı, kardeşi, eşi, öğretmeni tacizci gören bu zihniyeti lanetliyorum. LGBTİ(Q+) sapıklığını meşrulaştıran İstanbul sözleşmenizle birlikte yeriniz çöp sepeti olmuştur" diye konuştu.

Eğitim-Bir-Sen Ankara 6 Nolu Şube Başkan Vekili Sinan Tunçbilek: "Kişi kendinden bilirmiş işi... "





YILDIRIM: "ÖĞRETMENLERİMİZİ VE POLİSİMİZİ AŞAĞILAYAN, HEDEF GÖSTEREN BİLBOARDLARI KALDIRIN"

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım: "Bizim polisimizin eli vatan hainleri ve teröristler dışında kimseye kalkmaz, öğretmenlerimiz de yavrularımıza kıyamaz. Canı pahasına bizleri koruyan polisimizi ve Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır' dediği öğretmenlerimizi kimlere karşı kışkırtmaya ve itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. Derhal toplumu ayrıştıran, öğretmenlerimizi ve polisimizi aşağılayan, hedef gösteren bilboardları kaldırmaya ve Emniyet güçlerimiz ile öğretmenlerimiz başta olmak üzere kamuoyundan özür dilemeye davet ediyoruz! Kendi partinizdeki kadınlara yapılan taciz ve tecavüzleri konuşmazken, kasetle gelen Bay Kemal hakkında bir kelam dahi etmezken bu nasıl bir saygısızlık ve aymazlıktır!"





Gazeteci-Yazar Murat Özer: "CHP'ye göre herşeyden koruyor. Bir tek kadınları kendi tacizlerinden korumuyor anlaşılan.."