Son dakika haberi: CHP'li gençlik kolları eski başkanı 'cinsel saldırı'dan yargılandı! Pişkin sözler

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Tutuksuz sanık G.Ö.A., savunmasını "Benim, müşteki ile aramda bir anlaşmazlık yoktu. Ama olay öncesinde müşteki benden kurultay delegesi olmayı talep etti. Kendisine yardımcı olmamı istedi. Olay günü bu konuşma da aramızda geçmiştir. Ben bu isteğine olumsuz karşılık verdim ve yardımcı olamayacağımı söyledim. Bunun üzerine müşteki bozuldu. Suçlamaları Kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" sözleriyle bitirdi.

'ÇOK ISRARCIYDI'

Müşteki D.A. ise sanık ile aralarında duygusal bir bağ olmadığını, kendisine olumsuz davranmadığını ve olay günü geç kaldığından dolayı ayrılmak istediğini söylerken "Kalkacağım esnada, beni eve bırakacağını söyledi. Teklif kendisinden geldi. Biz gençlik evinden çıktık. Arabada 5 kişiydik. Arabaya binmeyi ve beni götürmesini kesinlikle ben teklif etmedim. Arkada oturdum ben. En son arkadaş inmeden, benim öne geçmemi istedi. Ben de, 'Hayır burada iyiyim' dedim. O da, 'Ben senin şoförün müyüm?' deyince, ayıp olmasın diye öne oturdum. Sonra Dudullu Tepesi'ne gittik. Oturup sohbet ettik. Sonra gitmem gerektiğini söyledim. 'Biraz daha oturalım' dediğinde, 'Hayır' dedim. Arabaya bindiğimizde bana, askerden yeni geldiğini ve kimseyle sevişmediğini söyledi" dedi.

'YÜZÜNÜ BİLE GÖRMEK İSTEMİYORUM'

Müşteki ifadesinin devamında "Bunların beni ilgilendirmediğini söylediğimde, 'Kimsenin yanında böyle huzurlu hissetmemiştim, şu anda kendimi tutamayabilirim' şeklinde ifadeler kullanarak bana cinsel saldırıda bulundu. Kendisine kızdım. Daha sonra beni eve bıraktı. 'Ben bunu hiç yaşanmamış farz ediyorum. Bundan sonra yüzünü bile görmek istemiyorum' deyip yanından ayrıldım. Sanıktan şikayetçiyim ve cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANMASINI TALEP ETTİLER

Müşteki avukatı Orkun Kumkumoğlu ise sanık ve ailesinin, müvekkili ve ailesine şikayetten vazgeçilmesi için baskı yaptığını öne sürerek, "Müvekkilim şu anda siyasi parti üyesi değildir. Müvekkilimin bu olaydan sonra psikolojisi bozulmuştur. Sanığın ve ailesinin baskıları nedeniyle müvekkilim şu anda evinde ikamet edememektedir. Sanığın delilleri karartmasını önlemek amaçlı tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi.

DAVA ERTELENDİ



Duruşma sonuna mahkeme, sanığın tutuklanma talebini reddederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.