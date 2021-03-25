Çok az kişi biliyor, birçok kişi yaşadı! Bir girdap gibi geliyor: Downburst! Bundan sonra çok sık yaşanabilir...

Türkiye, 2021 yılında 4 farklı soğuk hava dalgasının içine girdi. Sıcaklıklar normalin üzerinde seyretse de, anlık şok dalgaları ile tanıştı. Öte yandan çok şiddetli ve anlık sağanak yağışlar da son zamanlarda Türkiye'ye damgasını vurdu. Uzman isimler aşağı yönlü çok hızlı gerçekleşen rüzgarlar ve hava patlamalarına Downburst adını veriyor. Küresel ısınma ile artan enerji sonrası Downburst hareketlerinin artacağı belirtiliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hüseyin Toros adını çok daha sık duyacağımız Downburst olayı ile ilgili sabah.com.tr'ye çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"TEHLİKELİ GEÇEBİLİR"
İstanbul Teknik Üniversitesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hüseyin Toros, birçok kişinin adını bilmediği ama birçok kez karşılaştığı Downburst ile ilgili şöyle konuştu:
Meteorolojide hava yatay bazen de düşey hareket eder. Bilhassa da bahar aylarında sıcaklık değişikliklerinin, havaların ısındığı zamanlarda düşey hareketler çok olur. Bu havanın özelliği hem yatay hem de düşey hareket etmesidir. Girdap gibidir. Bu hava 15 kilometre yüksekliğe kadar çıkabilir. Kalın bir tabakadır. Yükselen havanın bir anda yere düştüğünü düşünün. Havanın yere çarparak yağışın sıçradığını düşünün. Havanın hızlı inmesine downburst deniliyor. Hava patlamaları da denilir. Havalimanlarında bunun sürekli raporlamaları yapılır. Tehlikeli geçebilir.
"BU TÜR OLAĞANÜSTÜ OLAYLAR ARTTI"
Toros, "Zaman zaman olabilecek bir olay." dediği Downburst'un daha sık yaşanabileceğine dikkat çekti, nedenini şu sözlerle açıkladı:
Bunun temel kaynağı enerji, son yüzyılda ülkemizde sıcaklıklar 1 derece arttı. Sıcaklığın artması enerjinin daha fazla olduğu anlamına gelir. Havada bu düşey hareketi oluşturan enerji. Enerjinin artmış olması daha fazla oluşmasına yol açabilir. Kayıtlarda bu tür olağanüstü olayların son yıllarda daha fazla arttığını görüyoruz.
Burada 2 sebep var. Birincisi bulunduğumuz kuşakta sıcaklığın yani enerjinin artması. İkinci sebep ise 10 yıl önce bunu ölçecek sistemlerimiz yoktu. Şimdi ise ölçüm ağlarımız her geçen gün gelişiyor. Böyle bir olay olunca artık çekip paylaşıyoruz. Artık bunun sayısı da arttı. Teknoloji ile birlikte tespitlerin çoğalması ve teorik olarak bizim beklediğimiz sağanak yağışların yağması...
Fotoğrafta: İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hüseyin Toros
"ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR ÇOK OLUR, GÖK GÜRÜLTÜSÜ MEYDANA GELİR"
Downburst dediğimiz olaylarda şiddetli yağış çoktur. Gök gürültüsü meydana gelir. İçsel geçişlere sürekli rastlıyoruz. Ben Kazakistan'da denk geldim. Geçtiğimiz yerde tüm ağaçlar yıkılmıştı. Böyle zararlar da verebilir.
"NİSANDA BİR SOĞUK HAVA DALGASI GÖRÜNÜYOR"
Toros, bu yılın sıcak geçtiğini ancak 3-4 kez soğuk hava dalgası yaşandığını ifade etti.
Toros, nisan ayında da soğuk havanın yaşanabileceğini, bu soğuk havaların bittiğini söylemek için erken olduğunu söyledi
Toros şöyle konuştu:
Geçmiş kayıtlara baktığımız mart ayında, nisan ayında hatta mayıs da bile kar yağdığı oldu. 1997 10 Nisan'da kar yağmış, 2003 8 Nisan'da kar yağmış. Mart ayında daha fazla var zaten. Türkiye'de uzun süre boyunca kış sıcaklığı 3.6'yken 2021-2021'deyken 6.2 derece sıcaklık oldu. İklimin iç yapısı içinde dalgalar vardır. Atmosferdeki hava dalgalar halinde gider. Dalgalar esnasında sıcak, soğuk dalgalar da yer almaktadır. 2020 yılı ve 2021'in ilk aylarında sıcak geçti ama arkadan Kuzey'den bir soğuk hava dalgası geliyor. Bu soğuk hava dalgası son diyemeyiz.
DOWNBURST TEKNİK TANIMI
Downburst Şiddetli Patlama
Aşağı yönde çok hızlı rüzgarlar şiddetli hava patlamaları oluşturabilirler. Yere çarpan hava her yöne yükselerek yayılır, sonra tekrar inici hareket gösterir.
Mikro ve makro diye ikiye ayrılırlar.
Mikropatlama (microburst): Kısa süreli (2-15 dakika) çok kuvvetli rüzgarlar ile, dışarı akışların olduğu ve 4 km daha küçük alanlarda görülür.
Makropatlama (macroburst): Biraz daha uzun süren (5-20 dakika) ve 4 km'den daha geniş alanda etkili olan sürekli tahrip edici aşağı yönde rüzgarlardır.