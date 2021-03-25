Çok az kişi biliyor, birçok kişi yaşadı! Bir girdap gibi geliyor: Downburst! Bundan sonra çok sık yaşanabilir...

"TEHLİKELİ GEÇEBİLİR"

İstanbul Teknik Üniversitesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hüseyin Toros, birçok kişinin adını bilmediği ama birçok kez karşılaştığı Downburst ile ilgili şöyle konuştu:

Meteorolojide hava yatay bazen de düşey hareket eder. Bilhassa da bahar aylarında sıcaklık değişikliklerinin, havaların ısındığı zamanlarda düşey hareketler çok olur. Bu havanın özelliği hem yatay hem de düşey hareket etmesidir. Girdap gibidir. Bu hava 15 kilometre yüksekliğe kadar çıkabilir. Kalın bir tabakadır. Yükselen havanın bir anda yere düştüğünü düşünün. Havanın yere çarparak yağışın sıçradığını düşünün. Havanın hızlı inmesine downburst deniliyor. Hava patlamaları da denilir. Havalimanlarında bunun sürekli raporlamaları yapılır. Tehlikeli geçebilir.