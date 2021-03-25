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Giriş Tarihi: 25.3.2021 23:49

, "Sıfır Atık Projesi"ne desteği için 'ye teşekkür etti

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesine desteği için UNDP Türkiye'ye teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi ve çevreye ilişkin diğer çalışmalara katkılarından dolayı (UNDP) Türkiye Ofisi tarafından bu yıl ilki verilen "Küresel Amaçlar Eylem Ödülü" dolayısıyla teşekkür etti.

Erdoğan, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, mesajında, şunları kaydetti:

"2017'de başlattığımız Sıfır Atık Projesi, BM'nin 'Sorumlu Üretim ve Tüketim' amacına yaptığı önemli katkılardan dolayı UNDP Türkiye tarafından 'Küresel Amaçlar Eylem Ödülü'ne layık görüldü. UNDP Türkiye ekibine projelerimize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Medeniyetimizde tabiatla kurulan ilişki öylesine derindir ki, tarihimizde çevreyi korumaya ilişkin nice vakıflar kurulmuştur. Bugün de ihtiyacımız olan; öteki haline gelen tabiat ile aramızdaki mesafeyi kapatmak, tabiatın dostluğunu yeniden kazanmaktır."

"Dünya Ortak Evimiz" etiketiyle başka bir paylaşımda bulunan Erdoğan, mesajında "Hayatın her alanında geri dönüşümü yaşam biçimi haline getiren, Sıfır Atık destekçisi tüm vatandaşlarımıza, kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşları ve medya mensuplarına teşekkür ediyorum." ifadesine yer verdi.

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Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Projesi"ne desteği için UNDP Türkiye'ye teşekkür etti
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