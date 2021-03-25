Evlat nöbetindeki aileleri Cumhurbaşkanı heyecanı sardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Ankara'daki 7'inci Olağan Genel Kurul'da yaptığı konuşmasında, Diyarbakır annelerini ziyaret edeceğini belirtmesi kentte heyecan yarattı. HDP il binası önünde kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan ailelerde büyük bir mutluluk ve heyecan yarattı. 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Songül için evlat nöbeti tutarken geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atkı ören annelerden Fatma Akkuş, "Bize her zaman destek veren cumhurbaşkanımızı heyecanla bekliyoruz. Daha önce eşi Emine hanım bizi ziyaret etmişti. Her konuşmasında Diyarbakır annelerini hatırlayan salın cumhurbaşkanımızı ağırlamak bize büyük bir gurur verecektir. Cumhurbaşkanımızın annelere müjdelerle geleceğine inanıyorum" dedi.

"REİSİMİZİ KONFETİ İLE KARŞILAYACAĞIM"

Diyarbakır'daki evlat nöbetine yaklaşık 3 yıl önce kaçırılan oğlu Mustafa için katılan annelerden Ayşegül Biçer, "Sayın cumhurbaşkanımız ile doğum gününde görüntülü olarak görüştük. En kısa sürede geleceğini söylemişti. Kongrede, Diyarbakır annelerini yine unutmayıp dikkat çekmesi bizi sevindirdi. Diyarbakır'a gelmesi de bize ayrı bir heyecan yarattı. Cumhurbaşkanımızın gelişini heyecanla bekliyorum. Bize her zaman destek olan reisimizi sürprizlerle karşılayacağım. Reisimizi, içinde kalp figürlerin bulunduğu konfetilerle karşılayacağım" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ HAYIRLI HABERLERLE GELECEKTİR"

Sur'da yaklaşık 6 yıl önce terör örgütü tarafından 15 yaşında kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, "Cumhurbaşkanımız, eyleme başladığımız günden beri bize büyük destek veriyor. Çocuklarımız için bizimle birlikte mücadele ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız gelir ve hayırlı haberler getirir, inşallah iyi bir müjde verir bize. Hepimiz burada Cumhurbaşkanımızın yolunu gözlüyoruz" dedi. İstanbul'da yaklaşık 6 yıl önce kaçırılan oğlu Tunca için evlat nöbetine devam eden Şevket Bingöl ise, "Cumhurbaşkanımız her zaman bizi destekledi. Onun desteği ile burada aileler çocuklarına kavuştu. Diyarbakır'a gelecek olması bizi sevindirdi. Aileler olarak cumhurbaşkanımızı dört gözle bekliyoruz. Onu burada evlat nöbeti çadırında ağırlamak bizi çok mutlu edecektir" diye konuştu.