İki adreste milyonlarcası ele geçirildi! Piyasa değeri 10 milyon liranın üzerinde!

İstanbul'da cinsel içerikli hap ve ürünlerin depolanarak internet üzerinden satıldığı iki adrese baskın yapıldı. Piyasa değeri 10 milyon 56 bin 188 lira olan milyonlarca adet cinsel içerikli çikolata, macun, krem ve kapsül hap ele geçirildi.

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İnsan sağlığına zararlı, nerede üretildiği belli olmayan ve internet üzerinden satışı yapıldığı belirlenen cinsel içerikli ilaç ve ürünlere yönelik Gaziosmanpaşa'da iki farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda bir milyon 282 bin 400 adet cinsel takviye içerikli kapsül hap, beş bin 100 adet takviye içerikli çikolata, 500 adet cinsel içerikli damla, 36 bin 672 adet cinsel içerikli jel krem, 100 adet cinsel içerikli paketlenmiş toz, iki bin 772 adet cinsel içerikli macun, beş bin 600 adet cinsel içerikli ıslak mendil ele geçirildi.





İKİ MİLYONDAN FAZLA ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ



Adreslerde yapılan aramalarda ayrıca 720 adet cinsel içerikli sprey, 701 bin 870 adet boş kutu, 160 bin adet etiket, 10 bin 452 adet boş şişe, 19 bin 650 adet kapak ve 20 kilogram "Lidokain" adı verilen ve cinsel içerikli ilaç yapımında kullanılan etken madde bulundu. Ele geçirilen toplamda iki milyon 239 bin 836 adet malzemenin piyasa değerinin 10 milyon 56 bin 188 lira olduğu belirtildi. İki şüpheli hakkında "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Bozulmuş, Değiştirilmiş Her Tür Yenilecek veya İçilecek Şeyleri veya İlaçları Satma, Tedarik Etme, Bulundurma" suçundan yasal işlem yapıldı.