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Giriş Tarihi: 25.3.2021 09:30

Son dakika haberi: barajlarında ne kadar su var? İşte 25 Mart 2021 tarihi verileri

Şerif Can Şerif Can
Son dakika haberi: İstanbul barajlarında ne kadar su var? İşte 25 Mart 2021 tarihi İSKİ verileri

Son dakika haberi: verilerine göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 69,83 olarak ölçüldü. Devam eden yağışların baraj doluluk oranını daha da arttıracağı tahmin ediliyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan son dakika verilere göre içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 69.83 olarak ölçüldü. İstanbul'da devam eden yağışların baraj doluluk oranını daha da arttıracağı tahmin ediliyor.

Barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 50,57 arttı. Açıklanan verilere göre 12 Mart'ta 61.64 olan baraj doluluk oranı son 14 gün içerisinde ise yüzde 8.19 artış gösterdi.

Her bir barajdaki doluluk oranı; Ömerli 86.57, Pabuçdere 49.28, Sazlıdere 36.76, Büyükçekmece 69.59, Alibey 63.13, Terkos 62.13, Kazandere 60.92, Elmalı 79.39, Darlık 82.36 ve Istrancalar 65.06 olarak kaydedildi.

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Son dakika haberi: İstanbul barajlarında ne kadar su var? İşte 25 Mart 2021 tarihi İSKİ verileri
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