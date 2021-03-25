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Giriş Tarihi: 25.3.2021 12:19

’da FETÖ’ya cevap: Love Erdogan

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da FETÖ’ya cevap: Love Erdogan

Belediye Başkanı 'in talimatıyla şehrin en işlek caddelerinde bulunan LED ekranlara "Love Erdogan" yazılı görseller ve panolar pankartlar konuldu.

ABD'ye kaçan FETÖ'cülerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin saldırıları devam ediyor. Temsilciler Meclisi üyelerine mektup yazdırarak Türkiye'yi ve Erdoğan'ı şikayet eden FETÖ'cüler bu kez de New York'un en işlek caddelerinden birinde yer alan reklam panosuna çirkin ifadelerin yer aldığı ilanlar vermişti.

FETÖ'nün ABD'deki platformlarından olan 'Silenced Turkey' oluşumu, New York'un en işlek caddesi Time Square'de yer alan reklam panolarına 'Stop Erdoğan' yazdırmıştı.

Buna karşılık olarak Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in talimatıyla şehrin en işlek caddelerinde bulunan LED ekranlara "Love Erdogan" yazılı görseller ve panolar pankartlar konuldu.

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İstanbul’da FETÖ’ya cevap: Love Erdogan
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