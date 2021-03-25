Kabine listesi değişikliği açıklaması bekleniyor! 2021 yeni Kabine değişikliği (Bakanlar Kurulu) olacak mı? Kabine değişikliği ne zaman?

Cumhurbaşkanlığı Kabine değişikliği ile ilgili Ankara kulislerinde dolaşan bilgilerin ardından en net açıklama, canlı yayında geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahi Ünal, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında Kabine değişikliği ya da bir başka değişle yeni Bakanlar Kurulu hakkında sorular soruya yanıt verdi. Kabine değişikliği kulisleri sonrası “Hangi bakanlar değişecek, yeni kabinede hangi bakanlar yer alacak” gibi sorular merak konusu oldu. Ünal, yeni bakanlar listesi açıklanması ile ilgili önemli ipuçları vererek, “Bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor” dedi ve kabine değişimi için önümüzdeki günleri işaret etti.

Yeni kabine için heyecanlı geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı kabine değişikliği hakkında en net ve resmi açıklama, AK Parti'den geldi. Yapılan bu açıklama sonrası "Yeni bakanlar kimler olacak, yeni kabine ve bakan isimleri belli mi" gibi sorular, kamuoyunun en çok araştırdığı sorular arasında yerini aldı. AK Parti Kongresi ile başlayacak değişimin sadece parti içinde kalmayacağını söyleyen Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı kabine değişikliği olacağının da sinyallerini verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ DEĞİŞİYOR! YENİ BAKANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

"Kabine değişikliği bekliyor muyuz?" sorusuna Ünal, "2023'e dönük sadece partide değil, diğer alanlarda da Sayın Cumhurbaşkanımız, ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır, yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz." karşılığını verdi.