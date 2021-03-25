Kabine listesi değişikliği açıklaması bekleniyor! 2021 yeni Kabine değişikliği (Bakanlar Kurulu) olacak mı? Kabine değişikliği ne zaman?

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Giriş Tarihi: 25.3.2021 09:35 Son Güncelleme: 25.3.2021 09:35

Kabine listesi değişikliği açıklaması bekleniyor! 2021 yeni Kabine değişikliği () olacak mı? Kabine değişikliği ne zaman?

Yeni Kabine Listesi bekleniyor! Kabine değişikliği olacak mı, kabine değişikliği ne zaman?

ile ilgili kulislerinde dolaşan bilgilerin ardından en net açıklama, canlı yayında geldi. Başkan Yardımcısı Mahi Ünal, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında Kabine değişikliği ya da bir başka değişle yeni hakkında sorular soruya yanıt verdi. Kabine değişikliği kulisleri sonrası “Hangi bakanlar değişecek, yeni kabinede hangi bakanlar yer alacak” gibi sorular merak konusu oldu. Ünal, yeni bakanlar listesi açıklanması ile ilgili önemli ipuçları vererek, “Bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor” dedi ve kabine değişimi için önümüzdeki günleri işaret etti.

Yeni kabine için heyecanlı geri sayım sürüyor. hakkında en net ve resmi açıklama, AK Parti'den geldi. Yapılan bu açıklama sonrası "Yeni bakanlar kimler olacak, yeni kabine ve bakan isimleri belli mi" gibi sorular, kamuoyunun en çok araştırdığı sorular arasında yerini aldı. AK Parti Kongresi ile başlayacak değişimin sadece parti içinde kalmayacağını söyleyen , Cumhurbaşkanlığı kabine değişikliği olacağının da sinyallerini verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ DEĞİŞİYOR! YENİ BAKANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

"Kabine değişikliği bekliyor muyuz?" sorusuna Ünal, "2023'e dönük sadece partide değil, diğer alanlarda da Sayın Cumhurbaşkanımız, ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır, yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz." karşılığını verdi.

Yeni Kabine Listesi bekleniyor! Kabine değişikliği olacak mı, kabine değişikliği ne zaman?

KONGREDE GÜVEN VE İSTİKRAR DİYECEĞİZ

Yarın yapılacak AK Parti kongresine değinen Genel Başkan Yardımcısı , "Kongrede Türkiye için güven ve istikrar diyeceğiz. Seçilecek kadrolar Türkiye'yi 2023'e taşıyacak" dedi.

Yeni Kabine Listesi bekleniyor! Kabine değişikliği olacak mı, kabine değişikliği ne zaman?

HDP'YE DAVET YOK

Parti yönetiminde yeni birimlerin oluşturulacağını söyleyen Ünal, kongre için HDP'ye davette bulunmadıklarını söyledi.

SON DAKİKA (KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ) "CUMHURBAŞKANIMIZ BİR DÜZENLEMEYE GİDECEKTİR"

Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

Yeni Kabine Listesi bekleniyor! Kabine değişikliği olacak mı, kabine değişikliği ne zaman?

"Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."

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Kabine listesi değişikliği açıklaması bekleniyor! 2021 yeni Kabine değişikliği (Bakanlar Kurulu) olacak mı? Kabine değişikliği ne zaman?
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