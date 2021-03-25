Kızılay Meydanı Projesi için çalışmalar sürüyor

Geçtiğimiz günlerde Ankara ziyaretinden müjdelerle dönen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül; "Şanlıurfa'nın uzun zamandır beklediği, beni de çok heyecanlandıran projelerden biri "Kızılay Meydanı" Projemizde, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası eski binasının tapusunu da alarak önemli bir aşamayı daha geride bıraktık. Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun" dedi.

Önümüzdeki süreç içerisinde eski ŞUTSO binasının da yıkım işlemlerine başlanarak Şanlıurfa'ya modern bir meydan kazandırılmış olacak.