Koca’dan müjde: 1.4 milyon doz BioNTech aşısı ülkemizde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 1.4 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye geldiği müjdesini verdi. Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "BioNTech aşısı geçen hafta 5 bin 800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün (önceki gün) ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez BioNTech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak. Bugün (dün) ayrıca 700 bin dozdan fazla BioNTech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı, saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak. ANKARA