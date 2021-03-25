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Giriş Tarihi: 26.3.2021 00:03 Son Güncelleme: 26.3.2021 00:05

Libya'dan Türkiye'ye ziyaret!

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Libya'dan Türkiye'ye ziyaret!

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi ile Konsey üyesi Abdullah Hüseyin El Lafi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 26 Mart 2021 (bugün) çalışma ziyareti yapacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;

Libya Başkanlık Konseyi'nin göreve başlamasının ardından Türkiye'ye düzenleyeceği ilk ziyarette, Türkiye ve Libya arasındaki köklü ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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Libya'dan Türkiye'ye ziyaret!
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