Libya'dan Türkiye'ye ziyaret!

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi ile Konsey üyesi Abdullah Hüseyin El Lafi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 26 Mart 2021 (bugün) çalışma ziyareti yapacak.



Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;



Libya Başkanlık Konseyi'nin göreve başlamasının ardından Türkiye'ye düzenleyeceği ilk ziyarette, Türkiye ve Libya arasındaki köklü ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.