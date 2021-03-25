Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim açıklaması: Salgın sona erdiğinde...

ÜLKEMİZ ADINDAN BAHSETTİRDİ

Bakan Selçuk'un SABAH'a yaptığı açıklamalar şöyle:

Bugün yalnızca çocuklar, eğitim çağında olanlar için değil, biz yetişkinler de çok farklı bir dönem yaşıyoruz. Dünyanın zor zamanında, milletimizin zor zamanında bizlerin neler yaptığı, nasıl bir tutum takındığı tarihi önem taşıyor. Salgının etkilerinin en yoğun hissedildiği alanların başında eğitim geliyor. Her evde bir öğrencimiz var, öğretmenimiz var, velimiz var. Hayatımız baştan aşağı dönüştü. İlkokul, ortaokul ve lise için televizyon kanalı kurup bunu da 24 saat çocukların, öğretmenlerin hizmetine sunabilen sadece birkaç ülke var dünyada. EBA dijital platformu, 16 milyarın üzerinde tıklanma sayısıyla dünyada birinci. İçinde 25 GB interneti olan 500 bin tablet dağıtımını tamamlamak üzereyiz. Ulaşılmayan hiçbir çocuğumuz kalmasın diye gayret sarf ediyoruz. Başka ülkelere göre bulunduğumuz yer bizi çok mutlu ediyor ve bundan sonraki aşamada okulların sınıflarına kameralar koyup o kameralarla sınıftaki öğrencilerle evdeki öğrencinin aynı dersi aynı anda izleyebilmesi anlamında da çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemiz uzaktan eğitim konusunda edindiği tecrübe ve sağladığı gelişimle dünyada adından bahsettiren bir ülke oldu.